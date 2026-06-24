Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:39

Вратарь сборной Сенегала Менди пропустит матч с Ираком из-за травмы колена

Сергей Ярошенко

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не сыграет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Ирака, сообщает пресс-служба африканской команды.

Голкипер пропустит встречу из-за травмы колена. По данным сборной Сенегала, 34-летний Менди пройдет дополнительные медицинские обследования, которые должны определить характер повреждения и перспективы его дальнейшего участия в турнире.

Менди получил травму левого колена в матче 2-го тура против Норвегии (2:3) и был заменен на 63-й минуте.

Матч между Сенегалом и Ираком 26 июня в Торонто и начнется в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эдуар Менди
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Сенегала по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Джуд Беллингем — о выступлении Килиана Мбаппе на ЧМ-2026: «Он просто топ!»
Тухель долго ждал. И опоздал. Колонка Казанского — о нулях Англии и Ганы
Шотландия — Бразилия: прогноз и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу
Модрич провел 200-й матч за сборную. После победы над Панамой его носили на руках
Шотландия — Бразилия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ
Дублем в ворота Узбекистана Роналду доказал: Португалия может выиграть ЧМ с ним в основе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джуд Беллингем — о выступлении Килиана Мбаппе на ЧМ-2026: «Он просто топ!»

Президент ФИФА Инфантино назвал ЧМ-2026 самым успешным событием в истории

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости