Вратарь сборной Сенегала Менди пропустит матч с Ираком из-за травмы колена

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не сыграет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Ирака, сообщает пресс-служба африканской команды.

Голкипер пропустит встречу из-за травмы колена. По данным сборной Сенегала, 34-летний Менди пройдет дополнительные медицинские обследования, которые должны определить характер повреждения и перспективы его дальнейшего участия в турнире.

Менди получил травму левого колена в матче 2-го тура против Норвегии (2:3) и был заменен на 63-й минуте.

Матч между Сенегалом и Ираком 26 июня в Торонто и начнется в 22.00 по московскому времени.