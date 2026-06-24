Булыкин — о ничьей Англии и Ганы на ЧМ-2026: «Кейну было тяжело, как и всей команде»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча Англия — Гана (0:0) на чемпионате мира-2026.

«Англичанам не хватило более активных атакующих действий. Из-за этого матч получился очень скучным и нерезультативным, хоть у Англии и был момент, который можно было реализовать. Все равно, для англичан, которые хорошо себя проявили в матче с Хорватией, этого было мало. Нужно забивать больше против команд, которые почти всю игру защищаются. Кейну в этом матче было тяжело. Момент, который он не реализовал, все-таки был сложным. Нападающие — люди зависимые, им всегда нужны возможности, им всегда нужно подносить снаряды. В этом матче всей команде было тяжело в атакующих действиях», — сказал Булыкин «СЭ».

Во 2-м туре сборная Англии сыграла вничью с Ганой (0:0). Обе команды имеют по 4 очка в таблице группы L, занимая первое и второе место соответственно. В следующем туре Англия встретится со сборной Панамы, а Гана сыграет с Хорватией.

Александр Антоняк