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Судейство

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Колумбия — ДР Конго: почему отменен гол Луиса Диаса?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Луис Диас.
Фото Getty Images

На 79-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Колумбия — ДР Конго (1:0) судья Маурицио Мариани не засчитал гол Луиса Диаса, решив, что тот нарушил правила в борьбе с Шанселем Мбемба, и назначив штрафной удар.

Арбитр неверно оценил единоборство — колумбийский нападающий не фолил. При этом еще до того, как Луис Диас перебросил вратаря и мяч залетел в сетку, раздался свисток. Непонятно, дал ли сигнал сам рефери или это сделал кто-то из болельщиков.

Если свистнул Мариани, это методическая ошибка. Потому что тем самым он лишил возможности вмешаться видеоассистентов Марко Ди Белло, Мохаммеда Обаида Хадима и Карлоса дель Серро Гранде. Если бы они решили, что фол колумбийца на защитнике зафиксирован неправильно, можно было бы пригласить судью к монитору у поля, показать ему повторы и повлиять на первоначальное решение. А так, сделать уже ничего невозможно: мяч залетел в ворота после свистка, то есть когда игра уже была остановлена.

Если же Мариани этого не делал, а определил фол и свистнул уже после гола, странно, что видеоарбитры согласились с его оценкой эпизода. Непонятно, что не так сделал Луис Диас.

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