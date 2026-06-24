Джуд Беллингем — о выступлении Килиана Мбаппе на ЧМ-2026: «Он просто топ!»

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал выступление своего партнера по мадридскому клубу, французского нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026 года.

Капитан сборной Франции был признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ против Ирака (3:0). 27-летний Мбаппе оформил дубль, забив на 14-й и 54-й минутах встречи. Форвард достиг отметки в 16 забитых мячей на чемпионатах мира за карьеру.

«Он просто топ!», — приводит слова Беллингема о Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ и завершат групповой этап турнира матчем с Норвегией.