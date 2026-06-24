Сборные Шотландии и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 24 на 25 июня. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Бразилия — Шотландия

Букмекеры считают Бразилию фаворитом матча. Победа бразильцев получила котировку 1.40 (примерно 67% вероятности результата). Коэффициент на успех Шотландии — 7.20 (14%), на ничью — 5.20 (19%).

Мнение экспертов на матч ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия

Роман Павлюченко, бывший российский футболист

«Шотландия — это совсем не слабая команда. Не скажешь, что у них футболисты индивидуально все решают, но это сборная, которая всегда бьется, не уступает в единоборствах и играет очень плотно. Многие футболисты выступают в Англии, поэтому они привыкли к силовой борьбе, стандартам и верховым мячам. Но бразильцы, я думаю, все это понимают. Они возьмут мяч под контроль, будут спокойно держать его и искать свой момент. Думаю, за счет класса бразильцы должны дожать Шотландию, скорее всего, даже с разницей в два мяча», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».