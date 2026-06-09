Сборные Сенегала и Узбекистана подверглись строгому досмотру в США перед чемпионатом мира-2026

Футболисты и тренеры сборных Сенегала и Узбекистана по футболу прошли строгий досмотр со стороны служб безопасности США.

Сборная Сенегала была проверена сразу после прибытия в страну для участия в чемпионате мира. В соцсетях опубликовано видео, на котором игроки находятся у взлетно-посадочной полосы рядом с багажом — в здание терминала команду не пустили. Сотрудники безопасности осматривали вещи и самих спортсменов. На одном из кадров футболист стоит с разведенными в стороны руками, пока его досматривают с помощью металлоискателя.

Сборная Узбекистана подверглась аналогичной процедуре перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Игроков досматривали на улице с металлодетекторами и служебными собаками при выходе из автобуса. Матч завершился победой нидерландцев со счетом 2:1.

На групповом турнире ЧМ-2026 Сенегал сыграет с Францией, Норвегией и Ираком, Узбекистан встретится с Колумбией, Португалией и ДР Конго.

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