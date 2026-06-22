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Сегодня, 14:07

В Египте верят в успех Мармуша на ЧМ-2026: «Должен прибавлять по ходу турнира»

Александр Абустин
корреспондент

Египетский журналист издания Kingfut.com Ахмед Эль-Рамади поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша на чемпионате мира-2026.

«Мармуш был в плохой форме в последних матчах перед чемпионом мира. Но он должен прибавлять по ходу турнира, поскольку его скорость и умение обыгрывать защитников все еще при нем. В последних двух играх у него были проблемы с принятием решений, надеюсь, Омар исправит это. Ему нужно проявить себя после не лучшего сезона в «Манчестер Сити», — сказал Эль-Рамади «СЭ».

Мармуш сыграл на чемпионате мира в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Сборная Египта с четырьмя очками после двух туров занимает первое место в группе G.

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