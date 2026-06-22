Бышовец считает, что рекорды Месси вдохновят Мбаппе
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Ирак на чемпионате мира-2026.
«Результат предсказуем. Это связанно прежде всего с уровнем индивидуального мастерства и организации команды сборной Франции. Ираку будет очень тяжело совладать с такой атакой французов. Думаю, что рекорды Месси вдохновят Мбаппе на активную игру в атаке», — сказал Бышовец «СЭ».
Матч группы I пройдет 23 июня и начнется в 00.00 по московскому времени.
Давид Петросян
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