Бышовец считает, что рекорды Месси вдохновят Мбаппе

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Ирак на чемпионате мира-2026.

«Результат предсказуем. Это связанно прежде всего с уровнем индивидуального мастерства и организации команды сборной Франции. Ираку будет очень тяжело совладать с такой атакой французов. Думаю, что рекорды Месси вдохновят Мбаппе на активную игру в атаке», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч группы I пройдет 23 июня и начнется в 00.00 по московскому времени.

Давид Петросян