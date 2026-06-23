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ЧМ по футболу 2026: расписание матчей на 24 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 на 24 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В среду, 24 июня, на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут четыре матча группового этапа. Игровой день откроется встречей Панама — Хорватия, а завершится двумя матчами группы B — Швейцария — Канада и Босния и Герцеговина — Катар.

«СЭ» публикует расписание матчей ЧМ-2026 на 24 июня. Время начала — московское.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 24 июня

24 июня, среда

02.00. Группа L. Панама — Хорватия.

05.00. Группа K. Колумбия — ДР Конго.

22.00. Группа B. Швейцария — Канада.

22.00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар.

Матч Панама — Хорватия пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Встреча Колумбия — ДР Конго состоится на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Игра Швейцария — Канада пройдет на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Матч Босния и Герцеговина — Катар состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Ключевые события матчей ЧМ-2026, результаты игр, таблицы групп и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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