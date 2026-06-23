Власти США разрешили сборной Ирана приехать в страну за два дня до матча чемпионата мира

Власти США ослабили ограничения на пребывание сборной Ирана в стране перед матчем чемпионата мира в Сиэтле со сборной Египта, сообщает NBC News со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

Во время ЧМ-2026 иранцы базируются в Мексике, но все матчи проводят в США. Ранее им было разрешено приезжать в США лишь накануне матча, из-за чего сборная Ирана пригрозила подать жалобу в ФИФА.

«Перед матчем в Сиэтле сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», — заявил официальный представитель МВБ США.

Иран сыграет в Сиэтле против Египта 27 июня. При этом иранцы по-прежнему обязаны покинуть США в день окончания матча.

В 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 Иран сыграл вничью с Новой Зеландией. Матч Ирана с Бельгией во 2-м туре также завершился ничьей (0:0).