Криштиану Роналду после дубля в матче с Узбекистаном: «Я вернулся»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою игру в матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана.

Во вторник, 23 июня, португальцы разгромили соперника со счетом 5:0. 41-летний Роналду оформил дубль в этом матче. Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами.

«Я вернулся!» — дважды крикнул Криштиану в камеру после финального свистка.

Португалия с 4 очками возглавила группу K. В заключительном, 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.