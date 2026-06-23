Как Узбекистану попасть в плей-офф чемпионата мира? Шансы призрачные, но есть

Крупное поражение от Португалии (0:5) пока не означает, что сборная Узбекистана утратила шансы на выход в 1/16 финала чемпионата мира, однако они крайне малы.

Сейчас команда Фабио Каннаваро находится на последнем месте в группе без очков и с разницей мячей -7.

Чемпионат мира-2026. Группа K

Место Команда И В Н П М О 1 Португалия 2 1 1 0 6-1 4 2 Колумбия 1 1 0 0 3-1 3 3 ДР Конго 1 0 1 0 1-1 1 4 Узбекистан 2 0 0 2 1-8 0

Матч второго тура ДР Конго — Колумбия пройдет ближайшим утром и начнется в 05.00 по московскому времени. В третьем туре сыграют ДР Конго — Узбекистан и Колумбия — Португалия: обе игры стартуют 28 июня в 02.30 по московскому времени.

Шансов занять первые два места у Узбекистана больше нет — даже при равенстве очков с Колумбией южноамериканцы будут выше благодаря победе в очной встрече (3:1). Однако по регламенту ЧМ-2026 в плей-офф также выходят 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки. В этом — единственный шанс команды Фабио Каннаваро.

Прежде всего Узбекистану нужно, чтобы ДР Конго не обыграла Колумбию: победа африканцев сразу лишит азиатскую команду даже математических шансов на плей-офф, она точно финиширует четвертой. Не имеет значения, разделят очки конголезцы или проиграют — главное, чтобы не победили.

Если ДР Конго не выиграет, то Узбекистану нужно будет обязательно побеждать соперника в последнем туре. В этом случае азиатская команда наберет 3 очка и точно займет третье место. Однако оно еще не гарантирует ей место в 1/16 финала, потому что у Узбекистана очень плохая разница мячей (?7). Условные 1:0 или 2:0 мало на что повлияют — побеждать нужно крупно: чем больше голов, тем лучше.

Сложно сказать, какая конкретно разница мячей необходима Узбекистану для попадания в восьмерку лучших третьих мест. По данным статистического портала Football Meets Data, на данный момент даже с тремя очками и разницей мячей ?2 есть шансы (81,1 процента) пройти в плей-офф, но все зависит от того, как сыграют команды в других группах.

После поражения от Португалии Opta оценивает вероятность выхода Узбекистана в плей-офф в 7,03 процента.