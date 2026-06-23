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Сегодня, 21:48

Англия — Гана: Кейн, Беллингем и Семеньо выйдут на поле с первых минут

Харри Кейн.
Фото Getty Images

Сборные Англии и Ганы объявили составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Гехи, Конса, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Гордон, Мадуэке, Кейн.

Запасные: Хендерсон, Траффорд, О'Райли, Стоунз, Чалоба, Берн, Куанса, Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.

Гана: Асаре, Опоку, Менса, Сенайя, Аджети, Йиренкий, Партей, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.

Запасные: Ати-Зиджи, Ананг, Сейду, Мумин, Рахман, Оппонг, Люккассен, Овусу, Боаки, Фатаву, Томас-Асанте, Баа, Сулемана, Нуама, Аду.

Сборная Англии лидирует в группе K — у команды Томаса Тухеля 3 очка при разности забитых и пропущенных мячей 4:2. Гана также набрала 3 очка, но идет второй с разностью 1:0.

Матч Англия — Гана пройдет во вторник, 23 июня, на стадионе «Жилетт» в Фоксборо (США) и начнется в 23.00 (мск).

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
Гана
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