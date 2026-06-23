Мартинес — о разгромной победе Португалии: «Сегодня мы увидели команду с большей зрелостью»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что очень доволен результатом в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

23 июня португальцы разгромили Узбекистан со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду.

«Это был ответ, о котором мы говорили в раздевалке. Иногда нужен такой матч, как первый, чтобы расти по ходу турнира. Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это уже не стартовая игра. Я очень доволен результатом», — приводит пресс-служба ФИФА слова Мартинеса.

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.