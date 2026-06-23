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Сегодня, 22:30

Англия — Гана: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн

Национальные команды Англии и Ганы сыграют в матче ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Англии и Ганы сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Англия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
Гана

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля, в турнире играют 48 сборных.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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