В Португалии заявили, что Роналду все еще не стоит выходить в стартовом составе

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Португалии в матче против Узбекистана (5:0) на чемпионате мира-2026.

41-летний форвард португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и сделал дубль. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«Соперник был намного слабее, особенно сегодня. То, что Роналду забил два, радует. Но я напомню, что это после десяти безголевых матчей за сборную на крупных турнирах. Вопрос в том, как будет выглядеть команда против соперника другого уровня. Узбекистан не показал тот уровень, который был в матче против Колумбии. Я бы не спешил делать большие выводы. Все еще думаю, что ему не стоит выходить в старте. У нас есть игроки лучше», — сказал Барбоза «СЭ».

Португалия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе K. В заключительном, 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.

(Давид Петросян)