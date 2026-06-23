Роналду: «Рекорды — это всегда приятно, но моя цель — помогать сборной Португалии»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над сборной Узбекистана (5:0) во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

41-летний форвард оформил дубль в этом матче. Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами.

«Я очень счастлив. Но для меня самое важное — наша работа и уверенность, которую мы показали. Команда сыграла действительно хорошо и значительно прибавила. Как говорится, нет худа без добра. Если говорить обо мне лично, рекорды — это всегда приятно, но моя цель — помогать сборной добиваться поставленных задач», — приводит пресс-служба ФИФА слова Роналду.

Португалия с 4 очками возглавила группу K. В заключительном, 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.