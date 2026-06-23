Оформивший дубль Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку матча группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба ФИФА.

Игра прошла 23 июня на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев. 41-летний Роналду оформил дубль. Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).

Кроме этого, Роналду стал вторым игроком старше 40 лет, забившим на чемпионате мира. Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла.

Португалец довел число голов за свою национальную команду до 145.