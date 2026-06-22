Александр Плющенко — о ЧМ-2018: «Вдумайтесь, сборная России обыграла Испанию! Сейчас был бы разгром»

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.

«Моим первым чемпионатом мира был-2018. Тогда, конечно, были «красненькие» против «синеньких», мало что понимал. Спустя время рефлексировал и думал, как вообще сборная России добилась того результата... Вдумайтесь, мы обыграли Испанию! Да, кто-то скажет, что они и сейчас сыграли вничью с Кабо-Верде. Но та Испания была намного сильнее нынешней. Сейчас наша сборная, думаю, не смогла бы победить испанцев. При всем уважении, но был бы разгром. Хотя мне кажется, что сборная России на этом чемпионате вышла бы из группы», — сказал Плющенко-младший «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.