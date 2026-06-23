Португалия — Узбекистан: видео голов
Сборные Португалии и Узбекистана играют в матче чемпионата мира по футболу.
Счет открыл нападающий Криштиану Роналду ударом из центра штрафной после прострела защитника Жоау Канселу с правого фланга. 41-летний Роналду первым в истории забил на шести ЧМ.
Защитник Нуну Мендеш отличился со штрафного и удвоил преимущество португальцев.
Криштиану Роналду сделал дубль после контратаки и передачи полузащитника Бруну Фернандеша. Роналду (10 голов) обошел Эйсебио и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира.
6-я минута. Криштиану Роналду — 1:0
17-я минута. Нуну Мендеш — 2:0
39-я минута. Криштиану Роналду — 3:0
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.
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