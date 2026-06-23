Криштиану Роналду — первый футболист, забивший минимум 10 голов на ЧМ и Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана.

41-летний форвард достиг отметки 10 голов за карьеру на чемпионатах мира. Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить как минимум 10 мячей на мировых первенствах и Евро. Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 14 голами.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.