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Сегодня, 21:20

Криштиану Роналду — первый футболист, забивший минимум 10 голов на ЧМ и Евро

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана.

41-летний форвард достиг отметки 10 голов за карьеру на чемпионатах мира. Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить как минимум 10 мячей на мировых первенствах и Евро. Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 14 голами.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.

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Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

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