Роналду стал вторым игроком старше 40 лет, забившим на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Узбекистана.

41-летний форвард отличился на 6-й и 39-й минутах. Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет, который смог забить в матче чемпионата мира. Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла, который на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет поразил ворота сборной России.

Роналду также первым забил на шести чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.