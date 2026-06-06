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6 июня, 03:13

Три болельщика сборной Аргентины приехали на ЧМ-2026 на велосипедах

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Скалони.
Фото Reuters

Три аргентинских болельщика пересекли континент, чтобы посетить матчи чемпионата мира-2026, сообщает Clarin.

Мигель Силио, Висенте Конкулини и Яманду Мартинес отправились из города Гуалегуайчу, который находится недалеко от границы Аргентины с Уругваем, 16 августа прошлого года и проехали более 17 тысячи километров и 17 стран.

По прибытии в Канзас-Сити их встретили аргентинские болельщики, а затем принял главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, его тренерский штаб и президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня).

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