Александр Плющенко: «Много споров вокруг звания лучшего игрока ЧМ. Родри заслужил этот приз»

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» заявил, что полузащитник сборной Испании Родри заслуженно получил награду лучшему игроку чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Много споров вокруг звания лучшего игрока турнира. Родри абсолютно честно заслужил этот приз. Многие из вас недооценивают Родри. Когда он получил «Золотой мяч», все говорили, что трофей должны вручить Винисиусу. Я как фанат «Реала» говорю, что Родри наградили абсолютно честно — он главный в сборной Испании, что на Евро-2024, что сейчас, на чемпионате мира. Без него Испания сидела бы без трофеев — 100 процентов. Он сделал что-то невероятное, лучший опорник мира в моменте. Прямо отработал этот чемпионат мира, и сделал это шикарно», — заявил Плющенко.

Ранее вместе со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23.