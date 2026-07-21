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Сегодня, 16:58

Кожевников: «Зачем жалеть Месси? Он величайший спортсмен и всего уже достиг»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» высказался о поражении сборной Аргентины от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Он всего уже достиг, зачем его жалеть? Кто это делает? Месси — величайший спортсмен, и все это знают. На него приятно смотреть, полмира следит за его игрой. Испания в этом матче оказалась сильнее. Но чего жалеть Месси?» — сказал Кожевников «СЭ».

На чемпионате мира-2026 Месси в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Александр Кожевников

Чемпионат мира по футболу 2026

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