Кожевников: «Зачем жалеть Месси? Он величайший спортсмен и всего уже достиг»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» высказался о поражении сборной Аргентины от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Он всего уже достиг, зачем его жалеть? Кто это делает? Месси — величайший спортсмен, и все это знают. На него приятно смотреть, полмира следит за его игрой. Испания в этом матче оказалась сильнее. Но чего жалеть Месси?» — сказал Кожевников «СЭ».

На чемпионате мира-2026 Месси в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.