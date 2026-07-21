Познер считает победу Испании на ЧМ заслуженной: «Самый лучший, зрелищный и продуманный футбол»

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Испании над Аргентиной (1:0 д. в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Испанский футбол самый лучший, зрелищный и продуманный. Понимал, что все решится в матче с Францией, у которой блистательное нападение. Ожидал, что чемпион определится в том полуфинальном матче. Настоящий показатель организованности, как Испания сыграла против Франции и остановила Мбаппе. Абсолютно заслуженное и красивое чемпионство!» — сказал Познер «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира второй раз в истории — при этом они выиграли оба финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).