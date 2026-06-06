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6 июня, 02:58

Полиция Франции составила список из 7 команд для усиленных мер безопасности во время ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Французские власти составили список матчей чемпионата мира-2026, во время которых в стране будут повышенные меры безопасности, сообщает L'Equipe.

По информации источника, во время игр сборных Франции, Алжира, Марокко, Туниса, Турции, Сенегала и Ирана будут мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности. Целью правоохранительных органов является предугадывание возможных беспорядков в общественных местах, особенно во время плей-офф.

Однако источник в полиции уточнил, что уровень риска на данный момент не сравним с тем, что наблюдался перед финалом Лиги чемпионов-2026, который выиграл «ПСЖ». Тогда были мобилизованы 22 тысячи полицейских, а во время беспорядков были задержаны более 300 человек.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

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