Парагвай разгромил Никарагуа

Сборная Парагваря крупно обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне.

На 17-й минуте полузащитник Каку реализовал пенальти и открыл счет в матче. Перед перерывом Мигель Алмирон удвоил преимущество парагвайцев. После перерыва голами отметились Матиас Галарса и Александр Майдана.

Сборная Парагвая готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Парагвайцы сыграют группе D с США, Турцией и Австралией.

Товарищеский матч

Парагвай — Никарагуа — 4:0 (2:0)

Голы: Каку, 17 (с пенальти) — 1:0. Алмирон, 42 — 2:0. Галарса, 62 — 3:0. Майдана, 67 — 4:0.