Сборная Португалии прервала тренировку и отменила пресс-конференцию из-за грозы

Сборная Португалии прервала тренировку и отменила пресс-конференцию из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде, сообщает A Bola.

Футболисты были вынуждены покинуть поле в воскресенье, 14 июня, из-за грозы и сильного дождя в Палм-Бич, где расположен тренировочный лагерь португальцев.

Общение с журналистами игроков сборной Португалии также пришлось отменить из соображений безопасности.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе сборная Португалии сыграет со сборными ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).

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