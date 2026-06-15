Сборная Португалии прервала тренировку и отменила пресс-конференцию из-за грозы
Сборная Португалии прервала тренировку и отменила пресс-конференцию из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде, сообщает A Bola.
Футболисты были вынуждены покинуть поле в воскресенье, 14 июня, из-за грозы и сильного дождя в Палм-Бич, где расположен тренировочный лагерь португальцев.
Общение с журналистами игроков сборной Португалии также пришлось отменить из соображений безопасности.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе сборная Португалии сыграет со сборными ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).
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