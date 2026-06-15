Бышовец считает Уругвай фаворитом матча ЧМ-2026 с Саудовской Аравией

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Саудовская Аравия — Уругвай на чемпионате мира-2026.

«У меня особые отношения к Уругваю, так как в 1970-м я играл против них на чемпионате мира. Это первые чемпионы мира, обыгравшие Бразилию. Их стиль игры больше близок к европейскому, нежели к южноамериканскому. Они жестки в единоборствах, на грани с грубостью. В целом, и уровень игроков выше, и остальные параметры. Уругвай в этом матче безусловный фаворит», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч группы H пройдет 16 июня и начнется в 1.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян