Бышовец заявил, что гол в ворота Германии для Кюрасао равносилен победе на ЧМ

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился с «СЭ» мнением о главном тренере сборной Кюрасао Дике Адвокате и об игре команды против Германии на чемпионате мира-2026.

«Для Кюрасао гол в ворота Германии равносилен победе на чемпионате мира. Адвокат безусловно провел отличную работу. У меня о нем только хорошие воспоминания. Он достаточно профессионален и имеет большой послужной список. Ничего удивительного нет, хотя это довольно приятная неожиданность», — сказал Бышовец «СЭ».

14 июня в матче группы Е Германия разгромила Кюрасао (7:1) в Хьюстоне (США). Автором единственного гола сборной Кюрасао стал Ливано Комененсия.

Дик Адвокат в 78 лет стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.

Давид Петросян