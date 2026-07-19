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Сегодня, 19:52

Русская девочка выступит вместе с Шакирой во время финала ЧМ-2026

Сергей Филин
Шакира.
Фото Getty Images

Русская девочка выступит вместе с Шакирой в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Русская кровь, бразильский огонь и 10-летняя девочка, которая покорила Шакиру. Пока весь мир будет следить за матчем, мы будем следить за маленькой Есенией Михеевой, она выйдет на величайшую сцену планеты в перерыве финала ЧМ-2026 . Она будет танцевать с Шакирой во время ее выступления. Лучшего представителя России на этой сцене мы не могли и представить», — написала Яна Рудковская в соцсетях.

19 июля в финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Источник: Соцсети Яны Рудковской
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