Русская девочка выступит вместе с Шакирой во время финала ЧМ-2026

Русская девочка выступит вместе с Шакирой в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Русская кровь, бразильский огонь и 10-летняя девочка, которая покорила Шакиру. Пока весь мир будет следить за матчем, мы будем следить за маленькой Есенией Михеевой, она выйдет на величайшую сцену планеты в перерыве финала ЧМ-2026 . Она будет танцевать с Шакирой во время ее выступления. Лучшего представителя России на этой сцене мы не могли и представить», — написала Яна Рудковская в соцсетях.

19 июля в финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.