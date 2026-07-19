Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:20

Нападающий сборной Испании Иглесиас: «Пожму ли руку Трампу? Да, мне не хочется попасть в тюрьму»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас ответил на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом на финале ЧМ-2026.

33-летний футболист ранее выступал в поддержку протестующих в Палестине и выражал солидарность с движением Black Lives Matter.

— Ты пожмешь руку Дональду Трампу в финале чемпионата мира?

— Да. Мне не хочется попасть в тюрьму.

Я уже думал об этом. Надеюсь, это произойдет в момент, когда мы все будем очень счастливы, и все закончится очень быстро. Иногда приходится забывать о том, что уже было, — сказал он, смеясь.

Люди прекрасно знают, какова моя позиция. Мне хотелось бы сделать многое, но в реальности у меня не так много возможностей. Все это довольно сложно, — приводит слова Иглесиаса ABC.

Испания 19 июля сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Сборная Испании сыграет с&nbsp;Аргентиной в&nbsp;финале ЧМ-2026.Пять причин, почему чемпионом мира станет Испания

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Сергачев о финале ЧМ-2026: «Без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья»
Испанцы фантастически контролирует мяч — чем ответит Аргентина? Тактический разбор финалистов ЧМ
Губерниев назвал Испанию фаворитом в финале ЧМ-2026
Хави о Месси: «Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться»
Сборная Испании — чемпион мира 2010 года: где ее герои сейчас?
Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев назвал Испанию фаворитом в финале ЧМ-2026

«Реал» стал первым клубом в истории ЧМ, игроки которого забили 100 голов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости