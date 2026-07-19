Нападающий сборной Испании Иглесиас: «Пожму ли руку Трампу? Да, мне не хочется попасть в тюрьму»

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас ответил на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом на финале ЧМ-2026.

33-летний футболист ранее выступал в поддержку протестующих в Палестине и выражал солидарность с движением Black Lives Matter.

— Ты пожмешь руку Дональду Трампу в финале чемпионата мира?

— Да. Мне не хочется попасть в тюрьму.

Я уже думал об этом. Надеюсь, это произойдет в момент, когда мы все будем очень счастливы, и все закончится очень быстро. Иногда приходится забывать о том, что уже было, — сказал он, смеясь.

Люди прекрасно знают, какова моя позиция. Мне хотелось бы сделать многое, но в реальности у меня не так много возможностей. Все это довольно сложно, — приводит слова Иглесиаса ABC.

Испания 19 июля сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.