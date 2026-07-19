Барриос — о захвате Умярова за горло: «В дерби мы победили. Это все, что хочу сказать»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в комментарии для «СЭ» поделился мнением о потасовке с игроками «Спартака» во время матча за Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти).

— Ты сыграл в Суперкубке и выиграл его. Какие у тебя эмоции?

— Очень рад, что снова завоевал трофей для клуба, рад пополнить коллекцию. Эмоции смешанные, но в целом я доволен. Вчера отпраздновал с семьей, с ребятами, а сегодня уже будем думать о старте чемпионата.

— В сети завирусилось фото, где ты хватаешь Умярова за горло в потасовке с игроками «Спартака».

— Сейчас мы победили, мы счастливы. В дерби мы победили, в финале победили — и это все, что я хочу сказать.

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.