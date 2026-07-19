Кто выиграл больше всего чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов, финалистов и призеров
Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года определится в финальной игре с участием Испании и Аргентины, которая пройдет в воскресенье, 19 июля. ЧМ-2026 является 23-м по счету в истории, чаще всех на мировых первенствах побеждали бразильцы.
Все чемпионы и призеры ЧМ по футболу
|
Команда
|
Количество титулов
|
Чемпионы мира
|
2-е место
|
3-е место
|
Бразилия
|
5
|
1958, 1962, 1970, 1994, 2002
|
2 (1950, 1998)
|
2 (1938, 1978)
|
Германия
|
4
|
1954, 1974, 1990, 2014
|
4 (1966, 1982, 1986, 2002)
|
4 (1934, 1970, 2006, 2010)
|
Италия
|
1934, 1938, 1982, 2006
|
2 (1970, 1994)
|
1 (1990)
|
Аргентина
|
3
|
1978, 1986, 2022
|
3 (1930, 1990, 2014)
|
—
|
Франция
|
2
|
1998, 2018
|
2 (2006, 2022)
|
2 (1958, 1986)
|
Уругвай
|
1930, 1950
|
-
|
-
|
Англия
|
1
|
1966
|
-
|
1 (2026)
|
Испания
|
2010
|
-
|
-
|
Нидерланды
|
-
|
-
|
3 (1974, 1978, 2010)
|
1 (2014)
|
Чехословакия
|
-
|
-
|
2 (1934, 1962)
|
-
|
Венгрия
|
-
|
-
|
2 (1938, 1954)
|
-
|
Швеция
|
-
|
-
|
1 (1958)
|
2 (1950, 1994)
|
Хорватия
|
-
|
-
|
1 (2018)
|
2 (1998, 2022)
|
Польша
|
-
|
-
|
-
|
2 (1974, 1982)
|
Австрия
|
-
|
-
|
-
|
1 (1954)
|
Португалия
|
-
|
-
|
-
|
1 (1966)
|
Бельгия
|
-
|
-
|
-
|
1 (2018)
|
США
|
-
|
-
|
-
|
1 (1930)
|
Чили
|
-
|
-
|
-
|
1 (1962)
|
Турция
|
-
|
-
|
-
|
1 (2002)
Финал чемпионата мира 2026 года пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.