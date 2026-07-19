Кто выиграл больше всего чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов, финалистов и призеров

Сборная Бразилии побеждала на чемпионатах мира по футболу 5 раз

Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года определится в финальной игре с участием Испании и Аргентины, которая пройдет в воскресенье, 19 июля. ЧМ-2026 является 23-м по счету в истории, чаще всех на мировых первенствах побеждали бразильцы.

Все чемпионы и призеры ЧМ по футболу

Команда Количество титулов Чемпионы мира 2-е место 3-е место Бразилия 5 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 2 (1950, 1998) 2 (1938, 1978) Германия 4 1954, 1974, 1990, 2014 4 (1966, 1982, 1986, 2002) 4 (1934, 1970, 2006, 2010) Италия 1934, 1938, 1982, 2006 2 (1970, 1994) 1 (1990) Аргентина 3 1978, 1986, 2022 3 (1930, 1990, 2014) — Франция 2 1998, 2018 2 (2006, 2022) 2 (1958, 1986) Уругвай 1930, 1950 - - Англия 1 1966 - 1 (2026) Испания 2010 - - Нидерланды - - 3 (1974, 1978, 2010) 1 (2014) Чехословакия - - 2 (1934, 1962) - Венгрия - - 2 (1938, 1954) - Швеция - - 1 (1958) 2 (1950, 1994) Хорватия - - 1 (2018) 2 (1998, 2022) Польша - - - 2 (1974, 1982) Австрия - - - 1 (1954) Португалия - - - 1 (1966) Бельгия - - - 1 (2018) США - - - 1 (1930) Чили - - - 1 (1962) Турция - - - 1 (2002)

Финал чемпионата мира 2026 года пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.