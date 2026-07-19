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Сегодня, 19:30

Кто выиграл больше всего чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов, финалистов и призеров

Сборная Бразилии побеждала на чемпионатах мира по футболу 5 раз
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года определится в финальной игре с участием Испании и Аргентины, которая пройдет в воскресенье, 19 июля. ЧМ-2026 является 23-м по счету в истории, чаще всех на мировых первенствах побеждали бразильцы.

Все чемпионы и призеры ЧМ по футболу

Команда

Количество титулов

Чемпионы мира

2-е место

3-е место

Бразилия

5

1958, 1962, 1970, 1994, 2002

2 (1950, 1998)

2 (1938, 1978)

Германия

4

1954, 1974, 1990, 2014

4 (1966, 1982, 1986, 2002)

4 (1934, 1970, 2006, 2010)

Италия

1934, 1938, 1982, 2006

2 (1970, 1994)

1 (1990)

Аргентина

3

1978, 1986, 2022

3 (1930, 1990, 2014)

Франция

2

1998, 2018

2 (2006, 2022)

2 (1958, 1986)

Уругвай

1930, 1950

-

-

Англия

1

1966

-

1 (2026)

Испания

2010

-

-

Нидерланды

-

-

3 (1974, 1978, 2010)

1 (2014)

Чехословакия

-

-

2 (1934, 1962)

-

Венгрия

-

-

2 (1938, 1954)

-

Швеция

-

-

1 (1958)

2 (1950, 1994)

Хорватия

-

-

1 (2018)

2 (1998, 2022)

Польша

-

-

-

2 (1974, 1982)

Австрия

-

-

-

1 (1954)

Португалия

-

-

-

1 (1966)

Бельгия

-

-

-

1 (2018)

США

-

-

-

1 (1930)

Чили

-

-

-

1 (1962)

Турция

-

-

-

1 (2002)

Финал чемпионата мира 2026 года пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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