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Сегодня, 20:10

Генич обвинил УЕФА в лицемерии: «Почему ситуацию с Трампом осуждают, а свое поведение считают корректным?»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Константин Генич поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении российских сборных и клубов на международные турниры.

«УЕФА публиковал заявления в адрес Инфантино, но как в самой организации ведут себя? Почему они прогибаются перед странами, которые не хотят с нами играть? Пусть встанут в позу и наказывают такие сборные техническими поражениями. Мы же не против играть на нейтральных полях в первые годы. Почему вы, УЕФА, ситуацию с Трампом осуждаете, а свое поведение считаете корректным? Что вам мешает нас допустить? Это двойные стандарты и лицемерие. Давно могли бы дипломатично все разрешить, но кто-то чего-то боится», — сказал Генич «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от официальных турниров под эгидой УЕФА с марта 2022-го года.

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