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Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ: онлайн-трансляция
Решающая игра чемпионата мира-2026.
После свистка Леандро Паредес сцепился с Гави, успев швырнуть того на газон. После чего, в ситуацию вмешались игроки сборных.
Ламин Ямаль и Нико Уильямс завалились на газон и смотрят в небо.
Лионель Месси задумчиво смотрит вдаль.
Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте обнимаются.
Автор гола Ферран Торрес трясет кулаками.
Испания победила Аргентину и стала чемпионом мира-2026
Матч завершился после экстра-таймов — 1:0. На 106-й минуте гол забил Ферран Торрес.
Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира.
120+5-я минута. Последняя атака у сборной Аргентины. Мартинес в центре поля исполнил штрафной. Но испанцы отбились.
120+2-я минута. Симеоне оставили одного в центре штрафной, но Джулиано пробил сильно выше ворот.
120-я минута. Аргентина могла сравнять счет. Симеоне прострелил вдоль вратарской, и кто-то из испанцев отбил рядом со штангой собственных ворот.
117-я минута. Аргентина нанесла первый удар в матче — Месси пробил из-за предела штрафной, Мерино подставил голову.
116-я минута. Нико Уильямс запорол идеальную контратаку, которую придумал сам. Финт не удался у вингера.
115-я минута. Месси промчался несколько десятков метров и заработал угловой. Уже после — Лионель подал на дальнюю штангу, но перебросил ворота Симона.
Испания вышла вперед
106-я минута. ГООООЛ! Уильямс после навеса справа скинул на Феррана Торреса, который засадил мяч в ворота с левой — 1:0.
105-я минута. Аргентинцы пытались создать заварушку, но Винчич успокоил всех, показав Скалони желтую карточку.
95-я минута. Симеоно активно включился в прессинг, чтобы замотивировать соотечественников. Не помогло.
93-я минута. Педри неожиданно закинул на Уильямса во вратарскую. Мяч в прыжке выбил Мартинес, который превращается в героя матча.
Аргентина ни разу не пробила по воротам в основное время
У испанцев 15 ударов и 10 — в створ. Мартинес сегодня хорош.
Испания и Аргентина сыграют дополнительные таймы
Сразу после углового испанцев Винчич свистнул на перерыв. Пауза — после чего увидим два тайма по 15 минут.
90+6-я минута. Опаснейший стандарт для Испании. Паредес зачем-то срубил Торреса почти на линии штрафной.
90+4-я минута. Камеры показали, что Кукурелья пальцами прикрыл рот во время диалога с Месси, а Лионель доложил на того судье.
Винчич сказал, что в случае чего будет слушать решения ВАР, но игра уже возобновилась.
Энцо Фернандес удален с поля
90+3-я минута. Вторую желтую карточку получил хавбек за фол на Кубарси. Вполне заслуженно — не убирал ногу Энцо. Сборная Аргентины осталась вдесятером.
90+3-я минута. Разыграли аргентинцы. Симеоне прострелил во вратарскую, но Симон отбил.
Следующая атаки у Испании — Нико Уильямс на входе в штрафную пробил в руки Мартинесу.
86-я минута. Не сказать, что команды доигрывают основное время, но моментов в атаке стало меньше. У Аргентины их вообще не было сегодня.
83-я минута. Энцо Фернандес получил желтую карточку за излишние эмоции в адрес судьи.
81-я минута. Ляпорт в прыжке наносил удар после навеса Уильямса. Слишком слабый удар получился. Мартинес легко забрал мяч.
78-я минута. Кубарси пальнул издали в угол. Мартинес отразил перед собой. Давит сборная Испании.
77-я минута. Педри получил мяч после хорошей распасовки и пробил с левой ноги. Мяч забрал Мартинес.
75-я минута. Микель Мерино и Нико Уильямс заменили Алекса Баэну и Дани Ольмо.
Джокер сборной Испании вышел на поле.
74-я минута. Ямаль внешней стороной стопы ткнул мяч во вратарскую. Ольмо не понял задумки.
72-я минута. Все еще ни одного удара у сборной Аргентины. Даже в створ. У испанцев — 8.
Статистика по владению мячом — 62 на 38 в пользу Испании.
70-я минута. Факундо Медина и Джулиано Симеоне заменили Кристиана Ромеро и Родриго де Пауля.
Любопытно, что обновил пару центральных защитников Скалони.
66-я минута. Испания усилила давление на ворота соперника в эти минуты. Ямаль накинул в штрафную и Торрес кивнул по центру. Мартинес забрал мяч.
63-я минута. Винчич не свистнул фол на Ямале. Тальяфико довольно жестко играл, но арбитр уже показал сегодня, что он дает игрокам бороться.
62-я минута. Двойная замена у Испании — Микель Оярсабаль и Фабиан Руис уступили место на поле Педри и Феррану Торресу.
60-я минута. Паредес задел пятку Порро. Опасный стандарт для сборной Испании — в нескольких метрах от штрафной соперника.
55-я минута. Как красиво развивалась атака сборной Испании. Руис оставил мяч под удар Оярсабалю, но аргентинцы отбились.
54-я минута. Очень много фолов на этом отрезке матча. Что-то придумал Лионель Скалони в перерыве. Агрессивно играет сборная Аргентины.
52-я минута. Снова пауза в матче. Паредес пихнул локтем в спину Родри.
Затем хавбек сборной Аргентины толкает Ляпорта после свистка. Желтая карточка Леандро за агрессию.
51-я минута. Монтиэль во втором тайме продолжил дуэль с Баэной. Судья Винчич дает бороться.
48-я минута. Месси подал угловой на ближнюю штангу. До удара не дошло — мяч перешел сборной Испании.
46-я минута. Баэна как-то слабо пробил, находясь в хорошей позиции. Мяч из угла потащил Мартинес.
Стартовал второй тайм финала ЧМ-2026
46-я минута. В перерыве у сборной Аргентины Леандро Паредес заменил Нико Гонсалеса.
На сцене символ последних чемпионатов мира — Шакира. На бэк-вокале — нигерийский певец Burna Boy. Артисты исполняют песню «Dai Dai» — гимн ЧМ-2026.
Ну и куда без канадского певца Джастина Бибера, которого, кстати, представил американский актер и комик Джейсон Судейкис.
Мадонна заехала на арену финала ЧМ-2026 на крыше багги, внутри которого были Роналдиньо и Роналдо.
Уже на арене ее встретил дирижер венесуэльский дирижер Густаво Дудамель.
Испания и Аргентина не забили голов в первом тайме
Первая половина финала ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0.
45+4-я минута. Без моментов прошло добавленное время. Винчич отправляет команды в раздевалку. Перерыв.
45+2-я минута. Оярсабалю стало скучно в нападении и форвард опустился на позицию центрального полузащитника.
45-я минута. Замена состоялась. Тем временем судья добавил четыре минуты к первому тайму.
44-я минута. Лисандро Мартинес не может продолжать игру. Ветеран Николас Отаменди уже готов его заменить.
43-я минута. Кукурелья пробил в дальний угол — немного неточно. Третий удар нанесли испанцы. У аргентинцев — ни одного.
42-я минута. Порро очень хорошо открылся в штрафной Аргентины, а затем набросил во вратарскую. Ольмо не понял соотечественника.
41-я минута. Лисандро Мартинес остановил прорыв Оярсабаля. Очевидная желтая карточка, которую Винчич достал сразу же.
39-я минута. Оярсабаль первым же касанием пробил из-за пределов штрафной. Мартинес забрал мяч, который летел по центру.
35-я минута. Кукурелья долго ждал пас вдоль фланга и получил его, но было слишком поздно — офсайд.
33-я минута. Руис отдал пас пяткой, находясь под прессингом Месси, смелое решение от хавбека испанской сборной.
31-я минута. Ямаль попытался отдать разрезающий пас на Ольмо. Это все, что дали сделать Ламину. Страхуют друг друга аргентинцы, когда с мячом вингер сборной Испании.
29-я минута. Ямаля грубовато остановили. Лавка сборной Испании вскочила, но и тут без желтой от Винчича.
28-я минута. Макаллистер не доставал до мяча головой и сыграл рукой прямо перед Винчичем. Пародия на «Руку Бога» в исполнении аргентинца.
24-я минута. Хороший по исполнению, но безадресный навес от Баэны. Мартинес легко забрал мяч.
23-я минута. Кукурелью оставили одного на фланге и кучерявый защитник заработал угловой. Хороший шанс для Испании.
21-я минута. Аргентинцам удалось немного притормозить темп, который предложили испанцы — благодаря фолам и жесткой игре, конечно же.
19-я минута. Энцо выбивал мяч и задел бедро Ольмо. Фол фиксирует Винчич в пользу Аргентины.
17-я минута. Ямаль раскидал Тальяфико на фланге и прострелил вдоль вратарской, где Мартинес сыграл на опережение.
16-я минута. Баэна толкнул Месси локтем в спину. Штрафной для Аргентины — у мяча де Пауль.
16-я минута. Эмилиано Мартинес держит мяч в ногах и тянет время. Начало матча явно за испанцами.
15-я минута. Макаллистер жестко срубил Ольмо в подкате. Винчич прибежал с серьезным лицом, но желтую карточку не показал.
13-я минута. Де Пауль толкнул в спину Ямаля. Испанский форвард улыбается.
До этого Монтиэль пихнул Баэну. Силовой футбол предлагают аргентинцы.
12-я минута. Лисандро Мартинес головой отбил мяч после навеса во вратарскую сборной Аргентины. Угловой для Испании.
11-я минута. Испанцы очень плотно играют на половине поля соперника. Аргентинцы слегка удивлены.
10-я минута. Камеры показали, как бразилец Роналдо пришел в VIP-ложу с Кубком мира и дал потрогать трофей президенту США Дональду Трампу.
7-я минута. Порро обыгрался в стенку с Оярсабалем и упал на входе в штрафную. Кажется, придерживали защитника сборной Испании. Судья молчит.
6-я минута. Симон вышел из ворот к середине поля. Месси к мячу не успел, а вот Альварес мог пробить по пустым, но с обработкой возникли проблемы.
5-я минута. Хороший момент у Испании! Ямаль обыгрался с Ольмо и пробил в ближний угол. Мартинес потащил.
4-я минута. Монтиэль сбил Баэну. Этот фол уже тянул на желтую карточку. Защитник сборной Аргентины буквально упросил Винчича этого не делать.
2-я минута. Порро придержал Гонсалеса рукой и ногой. Винчич устно предупредил защитника испанцев.
Кубок мира вынесли на поле. Чемодан нес теннисист Карлос Алькарас, сам трофей в руки взяли Андрес Иньеста и Марио Кемпес.
Церемония закрытия ЧМ-2026 началась на 12 минут позже запланированного
По данным журналиста Роба Харриса, задержка связана с работой секретной службы, которая обеспечивает безопасность на входах на стадион в связи с прибытием президента США Дональда Трампа.
Режиссеры показали приезд сборной Испании. Главный тренер Луис де ла Фуэнте заметно нервничает, но сумел выдавить улыбку в камеру.
Теперь на арене американский кантри-певец и рэпер Post Malone с хитом «Chrome Heartbraker». К нему присоединился рэпер Swae Lee. Артисты исполняют известный трек «Sunflower».
Известный стример и блогер, а также личный фанат Криштиану Роналду — IShowSpeed — выступает с одним из гимнов ЧМ-2026.
«Это чемпионат мира, это чемпионат мира», — поет припев блогер.
Начинается церемония закрытия чемпионата мира-2026.
На стадионе «Ист-Ратерфорд» выступают барабанщики.
Стартовый состав сборной Аргентины
Э. Мартинес, Монтиэль, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Макаллистер, Энцо Фернандес, Нико Гонсалес, Месси, Альварес.
Запасные: Муссо, Рульи, Сенеси, Отаменди, Медина, Молина, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Альмада, Симеоне, Пас, Лопес, Лау. Мартинес.
Стартовый состав сборной Испании
Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.
Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.
Маскерано: «Эта сборная Аргентины — лучшая, которую я видел за 42 года»
Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России, поделился мнением об уровне аргентинской и испанской сборных в преддверии финала ЧМ-2026.
«Невозможно представить себе все то, чего добилась Аргентина. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрируют наибольшую стабильность — такова реальность. Если и есть две сборные в мире, которые показывали регулярность в последние три-четыре года, то это именно они. Аргентина — тем более. Она уже пять лет держит превосходный уровень. Это прекрасный финал для футбола в целом, потому что сошлись две команды, которые играют в отличный футбол», — приводит Mundo Deportivo слова Маскерано.
Он также оценил роль Лионеля Скалони в успехах сборной Аргентины.
«Для того чтобы появился Скалони, должно было случиться то, что случилось в 2018-м [Аргентина вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Франции со счетом 3:4. — Прим. «СЭ»]. Он — ключевой человек, наряду с игроками, безусловно. Для меня это лучшая сборная, которую я видел за свои 42 года», — добавил Маскерано.
Кукурелья заявил, что набьет тату с лицом де ла Фуэнте, если Испания выиграет ЧМ-2026
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что набьет татуировку с лицом главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.
«Если мы выиграем, я набью себе татуировку с лицом де ла Фуэнте, а также объявлю о завершении карьеры в сборной. После побед на ЧМ и Евро будет уже нечего выигрывать, так что, если финал будет нашим, я позвоню тренеру в понедельник и скажу, что ухожу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Кукурельи.
Голкипер сборной Аргентины Мартинес играет на ЧМ-2026 со сломанным пальцем
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что играет на чемпионате мира-2026 через боль из-за перелома пальца.
33-летний футболист получил травму 20 мая во время разминки «Астон Виллы» перед финалом Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0).
«Он до сих пор болит. Я знал, что рука будет беспокоить. Я старался избежать операции. Консультировался с множеством специалистов в Англии, США и других странах. Конечно, когда после выигранного финала тебе говорят, что нужна операция и что ты пропустишь весь групповой турнир чемпионата мира, в голову приходит масса вопросов. У меня была совсем другая подготовка, чем у партнеров по сборной. За два дня до первого матча я чувствовал себя неважно. Но после игры с Египтом начал тренироваться нормально, перестал об этом думать, и теперь мне гораздо лучше», — приводит The Sun слова Мартинеса.
Шварц — о финале ЧМ-2026: «Великая игра. Победа Аргентины или Испании не станет сенсацией»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира-2026 между командами Испании и Аргентины.
— Следите ли вы за чемпионатом мира? Удивило ли вас что-то на турнире?
— В финале будет великая игра и противостояние. Здесь нельзя сказать, что если выиграет Аргентина, то это будет удивлением. Победа Испании тоже не станет сенсацией.
Почеттино о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина: «Шансы 50 на 50, фаворита нет»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что у сборных Испании и Аргентины равные шансы на победу в финале чемпионата мира-2026.
«Это один из самых важных матчей в истории. У команд есть общие черты. Аргентина повышала свой уровень по ходу турнира, встречаясь с более сильными командами, то же самое происходило и с Испанией. Шансы — 50 на 50. Для меня нет фаворита. Аргентина обладает уверенностью [как чемпион мира-2022], но у Испании есть игроки, которые могут справляться с таким давлением», — приводит COPE слова Почеттино.
Он также предположил, как испанцам можно остановить аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Чем дальше он от ваших ворот, тем лучше. Нужно оказывать сильное давление на аргентинских игроков, чтобы они не могли находить связь с ним, и пытаться играть на их половине поля», — добавил тренер.
Самедов верит в победу Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.
«Испания для меня фаворит. Перед турниром для меня они были скрытыми фаворитами. Честно говоря, не верил в Аргентину в матче против Англии, но то что они показали во втором тайме... Выдающаяся у них команды с вожаком в роли Месси. Все что угодно может произойти. Но я уверен, что Испания победит», — сказал Самедов «СЭ».
Иньеста: «Полностью закрыть Месси невозможно. Испания должна навредить Аргентине своей игрой»
Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста поделился мнением о том, как испанцам остановить аргентинского форварда Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.
«Полностью закрыть его невозможно. Вопрос скорее в том, насколько Испания сможет навредить Аргентине своей собственной игрой — создавать моменты и реализовывать их, когда они появляются. О Месси нет слов — я просто не знаю, как это описать. Решимость, убежденность и все, что он делает в каждом матче, — перед этим остается только снять шляпу», — приводит Goal слова Иньесты.
Говоря о настрое, экс-футболист отметил, что игроки сборной Испании обязаны выходить на поле без тени страха.
«Со страхом играть нельзя. Они подходят к финалу с абсолютной уверенностью в себе. Каждый точно знает, что ему делать. Неважно, кто выходит на поле и на какой позиции, — они излучают ощущение, что все под контролем», — добавил Иньеста.
Рэпер Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в финале ЧМ-2026
Известный рэпер Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в основное время в финале ЧМ-2026.
В случае, если аргентинцы выиграют у испанцев в основное время, музыкант получит более 5 миллионов долларов.
Дрейк известен тем, что его прогнозы часто не сбывались. В конце мая он поставил 1 миллион долларов на победу «Арсенала» в финале ЛЧ-2025/26. «Канониры» уступили «ПСЖ» (1:1, пенальти 3:4).
Фернандо Льоренте — о финале ЧМ-2026: «Меня удивляет, как молодые ребята не боятся таких матчей»
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Льоренте поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между испанской и аргентинской сборными.
«Это будет очень красивый матч. Помню, как мы нервничали, была неуверенность — ночь перед финалом не такая, как перед обычной игрой. Но меня очень удивляет, как молодые ребята подходят к таким матчам. Это поколение футболистов демонстрирует, что не боится играть в таких встречах и способно выкладываться по максимуму. Думаю, в финал вышли две лучшие команды. Кто будет более заряжен и выйдет с большим желанием, у того и будет много шансов», — приводит Mundo Deportivo слова Льоренте.
Глава RFEF Лузан заявил, что сборная Испании заслужила победу в финале ЧМ-2026
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан пожелал победы сборной Испании в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.
«Желаю большой победы Испании. Мы достаточно заслужили ее, но впереди 90 минут, и нужно будет выложиться. Я абсолютно доверяю игрокам и тренеру, который безупречно читает каждый матч. Мы вместе уже больше 40 дней, и команда — единое целое. Мы стоим перед великим вызовом — стать чемпионами мира во второй раз. Та сборная заставляла нас трепетать, но нынешняя выглядит даже более цельной. Здесь все играют друг за друга, они — семья», — приводит Mundo Deportivo слова Лузана.
Бекхэма освистали в Нью-Йорке за отказ выбрать победителя финала ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил Fanatics Fest в Нью-Йорке, где вышел на сцену и пообщался с публикой.
Как сообщает Daily Mail, во время беседы экс-футболист отказался выбирать победителя финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией, за что его освистали. Однако Бекхэм со смехом воспринял неодобрительный гул трибун.
«Боже мой. Очевидно, я играл в Испании, поэтому испытываю огромную привязанность к стране и ее сборной. Думаю, они проделали исключительную работу на этом чемпионате мира и заслужили место в финале. Что касается Аргентины — у них есть Лионель. Он выдающийся игрок и выдающийся человек с правильными ценностями. Я хожу вокруг да около... Я останусь в стороне. Не знаю, кто победит. Я хочу, чтобы Лео выступил невероятно хорошо, потому что он исключительный человек и игрок. Но Испания будет очень трудным соперником. Я не скажу, кто, по-моему, выиграет. Просто посижу на заборе и получу удовольствие от игры», — заявил Бекхэм.
Карседо о финале ЧМ-2026: «Испанцам противостоит сложная команда, надеюсь, мы сможем победить»
Главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карседо поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.
«Что касается финала чемпионата мира, испанцам противостоит очень сложная команда. Надеюсь, мы сможем победить», — сказал Карседо на пресс-конференции.
Шеф-редактор испанского топ-издания Marca Кастро: «Аргентина — фаворит в финале ЧМ»
Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026.
— Кого считаете фаворитом финала?
— Для меня фаворит — Аргентина. Потому что она — действующий чемпион мира и у нее есть Лео Месси, который на сегодня лучший игрок турнира. А еще у аргентинцев — невероятный соревновательный дух. Эти три причины заставляют меня думать именно так.
Дивеев о финале ЧМ-2026: «Буду болеть за испанцев»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.
«Все мои команды, за которые я болел, вылетели. Но по последним играм испанцев и аргентинцев, наверное, я буду болеть за испанцев, потому что их футбол мне понравился, они очень хорошо контролировали мяч и очень спокойно действовали с Португалией. Эта команда — единственная, наверное, кто пропустил один гол за весь чемпионат мира, поэтому буду болеть за них», — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита».
Пике о финале ЧМ-2026: «Считаю Ямаля особенным, но если Месси выиграет титул, это будет прекрасная история»
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.
«Я считаю Ямаля особенным и уникальным талантом. Давайте наслаждаться игрой Ламина. Он действительно уникальный и исключительный талант. Будем надеяться, что в воскресенье он станет чемпионом мира. Если Месси выиграет титул, это будет прекрасная история. Победить два раза подряд. Возможно, многие этого не ожидали, потому что Лео уже был в возрасте», — приводит слова Пике ESPN.
Семак о финале ЧМ-2026: «Самоотдача испанцев заслуживает уважения, но и давление Аргентины вызывает восхищение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу.
— За кого будете болеть в финале чемпионата мира?
— Пока не знаю, когда я смотрел чемпионат мира 1986 года, тогда стал болельщиком сборной Аргентины. Я ее всегда поддерживаю. Но мне также и симпатична Испания. Обе команды заслуживают быть в финале. Самоотдача, движение испанцев заслуживает уважения. Давление Аргентины на англичан в прошлой игре тоже вызывает восхищение.
Порро перед финалом ЧМ-2026: «Невозможно остановить Месси, нам нужно сосредоточиться на себе»
Защитник сборной Испании Педро Порро поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с Аргентиной.
«Лионель Месси? Мое мнение, он лучший во все времена. Невозможно его остановить. Нам нужно больше сосредоточиться на себе. Так мы обыграли Францию — нейтрализовали их сильные стороны», — приводит слова Порро Cope.
Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала чемпионата мира-2026
Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим столицы Индонезии не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира-2026, если это не отразится на их работе.
«Если есть госслужащие Джакарты, которые хотят посмотреть матч — пожалуйста, смотрите. Главное, чтобы работа от этого не страдала, даже несмотря на то, что игра будет ночью. Это касается и тех, кто собирается на коллективный просмотр на стадионе», — приводят слова Анунга местные СМИ.
Он также отметил, что сам планирует присоединиться к публичному просмотру матча на Международном стадионе Джакарты.
Надаль поддержал сборную Испании перед финалом ЧМ-2026
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал в своих соцсетях пост в преддверии финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
«С детства футбол был одним из моих главных увлечений. Мне всегда нравилось играть, смотреть матчи и болеть за нашу сборную. Я до сих пор помню те эмоции, которые испытал, когда был на финале 2010 года в ЮАР. Мы никогда этого не забудем! Завтра у нас будет еще одна возможность насладиться одним из исторических матчей против сборной и страны, которые я очень уважаю и которыми восхищаюсь. Вперед, Испания!» — написал Надаль.
Абаскаль считает Испанию и Аргентину лучшими сборными на ЧМ-2026: «Финал будет очень захватывающим»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале чемпионате мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпионат мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок. Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющий ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», — сказал Абаскаль «СЭ».
Акинфеев о финале ЧМ-2026: «Буду болеть за красивые сейвы голкиперов»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.
«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в свое время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — написал Акинфеев в соцсетях.
Месси: «С детства я понял, что в футболе проигрываешь чаще, чем выигрываешь»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против Испании отметил, что аргентинцам всегда приходится бороться с давлением.
«Мы с детства играли в футбол с огромной страстью и желанием, всегда и везде — в школе, на улице, мы играли маленькими командами в своих районах. Мы никогда не думали о давлении. Сам процесс игры, соревнование всегда казались естественными. Футбол — командный вид спорта, соперник всегда играет так же хорошо, и ты не всегда можешь победить. Но с детства я понял, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Это очень помогло мне вырасти как личность и как игрок», — цитирует The Guardian Месси.
Скалони: «Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его в номере»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании отметил высокий уровень игры нападающего Ламина Ямаля.
«Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его в номере! (смеется) Он фантастический футболист, настоящее сокровище для футбола. Он еще очень молод, и ему еще есть, что дать футболу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Ямаля в соцсети X.
Месси о фотографии с пятимесячным Ямалем: «Этот снимок — что-то невероятное»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против Испании впервые прокомментировал знаменитую фотографию с испанским вингером Ламином Ямалем. На снимке 20-летний аргентинец купает в пластиковой ванночке пятимесячного испанца.
«Ямаль — один из лучших игроков в мире прямо сейчас, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Ему всего 19 лет, и у него впереди целое будущее. Эта фотография — это что-то невероятное. На снимке он еще совсем малыш, а теперь мы встретимся лицом к лицу в финале. Невероятная фотография. Я просто желаю ему удачи», — цитирует AP Месси.
Скалони: «Нам не хватает Диего Марадоны, но Месси все еще с нами»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании отметил важность Лионеля Месси для футбола.
«Наше главное преимущество в том, что мы выросли в суровых условиях, играя в футбол. Играть в футбол и не думать о том, что говорят другие. Давление остается в стороне, не стоит об этом беспокоиться... В финале нужно делать то, что мы делали с самого начала, просто играть в футбол и даже не думать о том, что может произойти.
Месси — часть истории. Легенда. Достичь финала в 39 лет — это невероятно. Мы должны наслаждаться этим моментом. Нам не хватает Диего Марадоны. Но Месси все еще с нами. Он — часть истории, он — легенда, и вместе с этой группой людей, которые подарили нам эти замечательные годы, мы всегда будем помнить его», — приводит The Guardian слова Скалони.
Де ла Фуэнте — о Месси: «Важна не пчела, а улей»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом чемпионата мира-2026 против Аргентины отметил, что испанцы не будут опекать персонально Лионеля Месси.
«Я знаю Месси еще с тех времен, когда тренировал молодежку «Севильи». Сначала мы использовали персональную опеку. Затем игрок, который его опекал, получил желтую карточку, я заменил его — и Месси нам забил четыре мяча. Не будем использовать против Месси персональную опеку, но будем очень внимательны. Мы со Скалони — два соперника, которые очень уважают друг друга. Для нас обоих большая честь встретиться в таком матче.
Важна не пчела, а улей. Потому что главное — команда. Это урок, который никогда нельзя забывать. Месси — единственный в своем роде. Он служит примером для молодых спортсменов своим отношением и поведением, особенно учитывая впечатляющий чемпионат мира, в котором он участвует в своем возрасте», — цитирует Marca де ла Фуэнте.
Самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 продавали по цене 6411 долларов
Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) по перепродаже билетов утром 18 июля предлагал самые дешевые билеты на финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании по цене 6411,25 доллара США за места среднего яруса за воротами, сообщает AP.
По данным источника, к обеду их уже не было.Билеты в углах верхнего яруса продавались почти за 10000 долларов США. Чтобы быть ближе к действию, покупателям пришлось бы потратить около 16000 долларов, а за специальные места с обслуживанием — до 60000 долларов.
Другие площадки предлагали билеты на верхний ярус по цене от 10000 долларов, а на нижние ярусы — приближающиеся к 35000 долларов.
Джон Терри о финале ЧМ-2026: «Считаю фаворитом сборную Испании»
Бывший защитник сборной Англии Джон Терри назвал Испанию фаворитом финального матча чемпионата мира-2026.
«Считаю Испанию фаворитом. Обе команды хорошо владеют с мячом, но в матче с Англией у Аргентины все шло через фланг Лионеля Месси. А Марк Кукурелья был признан лучшим игроком матча в полуфинале со сборной Франции. Сборная Испании выглядит очень сильно на левом фланге. К тому же Испания не пропустила от Франции и вообще почти не пропускает на турнире», — приводит слова Терри Metro.
Испания — Аргентина: факты перед матчем
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони учился на тренерских курсах, организованных Федерацией футбола Испании. Там одним из его преподавателей был главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Аргентина может стать первой сборной с 1962 года, сумевшей защитить титул чемпиона мира. Последний раз такое удавалось Бразилии — в 1958 и 1962 годах.
Сборные должны были разыграть Финалиссиму-2026 27 марта. Но игра, запланированная в Лусаиле (Катар), была отменена из-за конфликта между США и Израилем с Ираном.
Испания — Аргентина: личные матчи
Единственный раз на чемпионатах мира сборные встречались 60 лет назад. В групповом турнире ЧМ-1966 Аргентина победила Испанию со счетом 2:1. У южноамериканцев дубль сделал Луис Артиме, которому в этом году исполнится 88 лет. У европейцев отличился Пирри, в марте отметивший 81-летие.
Испания — Аргентина: результаты на чемпионатах мира
Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 «Фурия роха» доходила до 1/8 финала, что было ее лучшим результатом до триумфального ЧМ в ЮАР.
Сборная Аргентины трижды становилась чемпионом мира — на домашнем ЧМ-1978, на ЧМ-1986 в Мексике и на ЧМ-2022 в Катаре. Еще два раза национальная команда выходила в финал — на ЧМ-1930 в Уругвае и на ЧМ-2014 в Бразилии.
Испания — Аргентина: путь в финал ЧМ-2026
Сборная Испании набрала 7 очков и заняла первое место в группе H, опередив Кабо-Верде (3), Уругвай (2) и Саудовскую Аравию (2).
В 1/16 финала испанцы обыграли Австрию (3:0), в 1/8 финала победили Португалию (1:0), в 1/4 финала — Бельгию (2:1), в полуфинале — Францию (2:0).
Сборная Аргентины набрала 9 очков и выиграла группу J, опередив Австрию (4), Алжир (4) и Иорданию (0).
В 1/16 финала ЧМ-2026 южноамериканцы победили Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 Аргентина переиграла Египет со счетом 3:2, в 1/4 финала — Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1, в полуфинале — Англию со счетом 2:1.
Где смотреть трансляцию матча Испания — Аргентина
В прямом эфире матч покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Где и во сколько состоится матч Испания — Аргентина
Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало игры — в 22.00 мск.
В воскресенье, 19 июля, состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина.
Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи плей-офф Франция — Швеция (3:0), Бразилия — Норвегия (1:2). Финалисты ЧМ-2026 на этой арене сыграют впервые на турнире.
Главным судьей матча Испания — Аргентина назначен 46-летний арбитр из Словении Славко Винчич, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2), Мексика — Эквадор (2:0).
«СЭ» будет подробно следить за финалом ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Присоединяйтесь!