Губерниев назвал Испанию фаворитом в финале ЧМ-2026

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.



«Если Испания будет играть так же, как с Францией, то у Аргентины нет шансов. Возможно, что-то надломится в их игре, и Аргентина забьет первой, тогда могут быть нюансы. Но тут расклад 60 на 40 в пользу испанцев», — сказал Губерниев «СЭ».



Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.