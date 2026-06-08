Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль и форвард Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн возглавили рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата мира-2026, по данным портала Transfermarkt. Стоимость игроков оценивается в 200 миллионов евро.

На третьем месте расположился нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро. На четвертой строчке полузащитник Педри из сборной Испании и «Барселоны» (150 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих игроков ЧМ-2026 по версии Transfermarkt

Самые дорогие футболисты ЧМ-2026

1-2. Ламин Ямаль (Испания) — 200 миллионов евро

1-2. Эрлинг Холанн (Норвегия) — 200 миллионов евро

3. Килиан Мбаппе (Франция) — 180 миллионов евро

4. Педри (Испания) — 150 миллионов евро

5. Майкл Олисе (Франция) — 150 миллионов евро

6. Винисиус (Бразилия) — 140 миллионов евро

7. Витинья (Португалия) — 140 миллионов евро

8. Жоао Невеш (Португалия) — 140 миллионов евро

9. Джуд Беллингем (Англия) — 130 миллионов евро

10. Деклан Райс (Англия) — 120 миллионов евро