Чемпионат мира по футболу: какие каналы будут показывать

На чемпионате мира по футболу будут сыграны 104 матча

Чемпионат мира по футболу начнется в четверг, 11 июня. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 национальных команд.

В России права на показ турнира принадлежат холдингу «Матч ТВ». Игры можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. На онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko будут доступны матчи из ретрансляции федерального канала.

Основные игры, включая открытие и финал, будут транслироваться бесплатно на телеканале «Матч ТВ».

Руководство холдинга пообещало показать все 104 матча в прямом эфире.

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