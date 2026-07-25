Ди Мария: «Для меня ЧМ-2026 закончился после победы Аргентины над Англией»

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария отметил, что главным моментом ЧМ-2026 для него стала победа аргентинцев над Англией (2:1) в полуфинале.

«Победа над Англией стала вершиной всего этого. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале. Обыграв Англию, мы подарили самую большую радость всей стране. Такие слова признания в адрес ребят — это очень красиво», — цитирует Sport.es Ди Марию.

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина проиграла Испании (0:1). Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.