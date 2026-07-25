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Сегодня, 03:04

Ди Мария: «Для меня ЧМ-2026 закончился после победы Аргентины над Англией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария отметил, что главным моментом ЧМ-2026 для него стала победа аргентинцев над Англией (2:1) в полуфинале.

«Победа над Англией стала вершиной всего этого. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале. Обыграв Англию, мы подарили самую большую радость всей стране. Такие слова признания в адрес ребят — это очень красиво», — цитирует Sport.es Ди Марию.

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина проиграла Испании (0:1). Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.

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