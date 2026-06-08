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8 июня, 20:15

Чемпионат мира по футболу 2026: где пройдет турнир

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в трех странах и 16 городах
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Чемпионат мира по футболу.
Фото Getty Images

Матчи финальной части чемпионата мира-2026 пройдут в трех странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Турнир примут 16 городов:

США — Нью-Йорк, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия, Хьюстон, Майами, Бостон, Канзас-Сити.

Мексика — Мехико, Монтеррей, Гвадалахара.

Канада — Торонто, Ванкувер.

Города и стадионы чемпионата мира по футболу-2026:

Нью-Йорк — «МетЛайф Стэдиум»

Даллас — «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум»

Лос-Анджелес — «Соу-Фай Стэдиум»

Атланта — «Мерседес-Бенц Стэдиум»

Сан-Франциско — «Ливайс Стэдиум»

Сиэтл — «Люмен Филд»

Филадельфия — «Линкольн Файненшел Филд»

Хьюстон — «Эн-ар-джи Стэдиум»

Майами — «Хард Рок Стэдиум»

Бостон — «Джиллетт Стэдиум»

Канзас-Сити — «Эрроухед Стэдиум»

Мехико — «Ацтека»

Монтеррей — «Би-Би-Ви-Эй Стэдиум»

Гвадалахара — «Акрон»

Торонто — «Би-Эм-О Филд»

Ванкувер — «Би-Си Плэйс»

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата мира по футболу-2026 можно на сайте «СЭ». Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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