Чемпионат мира по футболу 2026: где пройдет турнир
Матчи финальной части чемпионата мира-2026 пройдут в трех странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Турнир примут 16 городов:
США — Нью-Йорк, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия, Хьюстон, Майами, Бостон, Канзас-Сити.
Мексика — Мехико, Монтеррей, Гвадалахара.
Канада — Торонто, Ванкувер.
Города и стадионы чемпионата мира по футболу-2026:
Нью-Йорк — «МетЛайф Стэдиум»
Даллас — «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум»
Лос-Анджелес — «Соу-Фай Стэдиум»
Атланта — «Мерседес-Бенц Стэдиум»
Сан-Франциско — «Ливайс Стэдиум»
Сиэтл — «Люмен Филд»
Филадельфия — «Линкольн Файненшел Филд»
Хьюстон — «Эн-ар-джи Стэдиум»
Майами — «Хард Рок Стэдиум»
Бостон — «Джиллетт Стэдиум»
Канзас-Сити — «Эрроухед Стэдиум»
Мехико — «Ацтека»
Монтеррей — «Би-Би-Ви-Эй Стэдиум»
Гвадалахара — «Акрон»
Торонто — «Би-Эм-О Филд»
Ванкувер — «Би-Си Плэйс»
Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата мира по футболу-2026 можно на сайте «СЭ». Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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