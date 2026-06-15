Сборные Испании и Кабо-Верде сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча в группе H пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.

15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Мнения о матче Испания — Кабо-Верде

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что сборная Испании должна начать турнир с победы, но не ждет обязательного разгрома.

«Кабо-Верде для многих — команда непонятная, но раз они попали на чемпионат мира, значит, просто так их списывать нельзя. Скорее всего, будут сидеть низко, терпеть и рассчитывать на контратаки. Думаю, Испания все-таки свое возьмет. Если быстро забьют, может быть 2:0. Если Кабо-Верде зацепится за момент и убежит в контратаку, тогда получится 2:1. В любом случае команда такого уровня должна спокойно начинать чемпионат мира с уверенной победы, но разгрома я здесь не жду».

Телеведущий Владимир Гучек допустил, что команда Кабо-Верде может найти свой момент у чужих ворот.

«Прогнозирую, что свой мяч Кабо-Верде найдет. Скорее всего, больше одного гола этот коллектив забить не сможет, но чуть подпортить праздник испанцам в виде стартовавшего чемпионата мира сможет. А для Кабо-Верде этот матч станет праздником в любом случае независимо от исхода и итогового результата», — отметил Гучек.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Кабо-Верде

Букмекеры считают Испанию явным фаворитом встречи. Победа команды Луиса де ла Фуэнте оценивается коэффициентом 1.09. Ничья идет за 12.25, победа Кабо-Верде — за 34.00.

«СЭ» проедет текстовую онлайн-трансляцию встречи.