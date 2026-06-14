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15 июня, 20:55
Испания и Кабо-Верде сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Матч окончен
Все, Кабо-Верде творит сенсацию на своем дебютном чемпионате мира и играет вничью в первом же матче с самой сборной Испании! Конечно, у испанцев было много моментов, где-то не хватало какой-то мелочи, где-то роскошно играл голкипер. Но пробить его испанцам так и не удалось.
90+5. Сам же Ямаль подавал, Оярсабаль головой скидывал на дальнюю штангу, но Кубарси там не дотянулся до мяча.
90+4. Испания уже устраивает навал, а Кабо-Верде из последних сил держит оборону. Ямаль угловой заработал.
90+1. Первая добавленная минута уже идет. Всего их будет пять. Концовка очень жаркая получается.
89-я минута. В контратаку сбегали африканцы, Ленини завершал ударом из-за штрафной — мяч задел Ольмо и пролетел рядом со штангой.
88-я минута. Снова не залетает мяч у испанцев! Ольмо здорово скинул мяч в центр штрафной под удар Оярсабалю, тот пробил в касание, но мяч коснулся защитника и пролетел рядом со штангой.
87-я минута. Нико Уильямс на концовку выходит у испанцев вместо Родри. Последнего атакующего джокера бросает в бой Луис Энрике.
86-я минута. Кабовердианцы уже и не помышляют об атаке, но перед ними маячит ничья с испанцами.
85-я минута. Ольмо пробил с левой ноги по летящему мячу — выглядело потенциально опасно, но мяч задел защитника и изменил траекторию полета.
83-я минута. Испания комбинирует вокруг чужой штрафной, и уже всей командой сели африканцы к своим воротам.
80-я минута. Оярсабаль опасно подавал на дальнюю штангу с края вратарской, но защитники опередили сразу двух испанских форвардов.
78-я минута. Ямаль накрутил защитника у лицевой, но прострелить не смог — мяч задел защитника и ушел на угловой.
74-я минута. Кукурелья получил мяч на фланге, покатил на подключившегося Педри, а тот прострелил вдоль ворот — но на дальней штанге никого не оказалось.
73-я минута. Все меньше времени остается до конца матча. Испанцы пытаются что-то придумать в атаке, но натыкаются на строгие оборонительные ряды.
71-я минута. С ходу Ямаль навел шороху на фланге, выйдя сухим из воды в противостоянии с двумя соперниками, но подать у него в итоге не получилось.
70-я минута. Ямаль выходит у Испании, а вместе с ним — Мерино. А покидают поле Гави и Фабиан Руис.
68-я минута. А пока пауза на водопой в середине тайма. И замена у испанцев наконец-то готовится.
67-я минута. Возинье досталось в борьбе за мяч, неудачно он приземлился. Пауза в игре.
66-я минута. Пять игроков сборной Кабо-Верде стоят в своей штрафной, еще пять — возле нее. Испанцы никак не могут взломать эту оборону.
65-я минута. Да Кошта с Ляпортом столкнулся в верховой борьбе. Испанец остался лежать на газоне. Но медпомощь ему не потребовалась.
63-я минута. Еще одна попытка забросить мяч в штрафную от Родри, но снова защита начеку.
62-я минута. Полностью перевели испанцы игру на половину поля соперника, но в завершающей стадии чего-то не хватает «красной фурии».
61-я минута. Тройная замена у Кабо-Верде. Дуарте, Кабрал и Ливраменто уходят. Вместо них выходят Дерой Дуарте, Семедо и Да Кошта.
57-я минута. Ляпорт зарядил из-за штрафной с левой ноги — получилось сильно и довольно-таки опасно, но рядом со штангой мяч прошел.
56-я минута. Руис чуть не выскочил один на один — тоже вратарь оказался раньше на мяче.
55-я минута. Монтейру открывался под пас на ход и мог бы выйти один на один, но Унаи вовремя выскочил из ворот и опередил его.
54-я минута. У испанцев колоссальный перевес по владению, но воплотить его в гол никак не получается.
52-я минута. У Оярсабаля мяч свалился с ноги во время передачи и едва не залетел в ближний угол ворот.
51-я минута. Мендеш прихватил Гави и уронил на газон. Кабовердианцы борются, как умеют.
50-я минута. Активно начинают второй тайм испанцы, продолжая наращивать давление на ворота соперника. Но пока Кабо-Верде держится.
49-я минута. Торрес упал в борьбе на краю штрафной, но арбитр не отреагировал на падение.
47-я минута. Руис из-за штрафно закручивал мяч в дальнюю девятку, но немного не попал в створ.
Второй тайм
46-я минута. Возвращаемся на поле и смотрим футбол дальше. Замен пока нет.
Перерыв
45+4. Вот и все с первым таймом. Испания долго не могла вскрыть оборону соперника, но в последние 5 минут у нее многое получалось, кроме одного — забить гол. Посмотрим, что будет во втором тайме.
45+2. Ляпорт головой бил в угол после подачи углового, но голкипер дотягивается до мяча у самой штанги!
45+1. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Остановок особо и не было, кроме паузы на водопой.
45-я минута. Возинья снова в игре! Тащит удар Торреса низом после прострела Кукурельи!
43-я минута. Свистят на трибунах болельщики африканской сборной. Так они реагируют на то, что испанцы долго раскатывают мяч.
42-я минута. Дуарте убежал в атаку, но слишком увлекся поиском удобной позиции для удара или паса, что потерял мяч.
41-я минута. Испанцы раскочегарились под конец тайма, слишком большое давление сейчас на ворота Кабо-Верде.
39-я минута. Какой момент у испанцев! Кукурелья снова открылся в штрафной, скинул мяч вдоль ворот, Торрес в касание пробил и попал в перекладину, а следом с добиванием Оярсабаля головой справился голкипер Возинья, вытащивший мяч в шикарном прыжке.
37-я минута. Кукурелья забежал в штрафную, получил мяч после заброса и скидывал вдоль ворот, но боковой арбитр уже поднял флажок — был офсайд.
36-я минута. Ливраменто с разворота пробил по воротам из центрального круга, но в створ не попал.
34-я минута. Торрес грубо сыграл против Кабрала. Обошлось без серьезных последствий, но момент показателен с точки зрения уровня борьбы в этом матче.
33-я минута. Мендеш здорово открылся на правом фланге, получил пас и попытался пробить, но Симон все видел и контролировал.
32-я минута. Оярсабаль упал в штрафной после подката защитника, но там в мяч было сыграно.
30-я минута. Сами испанцы, кстати, тоже высоко прессингуют при потере мяча и не дают сопернику даже дойти до центра поля.
28-я минута. Большими силами обороняется Кабо-Верде, и никак не удается этот автобус сдвинуть с места испанцам.
26-я минута. Ферран Торрес открылся под диагональ на фланг, прострелил вдоль ворот, а там никого из партнеров не оказалось.
25-я минута. Закончилась пауза на воду, сейчас игра возобновится. Команды успели получить ценные указания от тренеров.
23-я минута. А теперь перекур. В середине тайма по традиции делается пауза на водопой.
22-я минута. Сборная Кабо-Верде сбегала в атаку, но дело кончилось офсайдом у Ливраменто.
21-я минута. Огромный территориальный перевес у испанцев, но реально острых моментов у них до сих пор не было.
18-я минута. Фабиан Руис с края штрафной отдавал передачу во вратарскую, но никто из партнеров не достал до этого мяча.
16-я минута. Кабрал проспал рывок Льоренте и вынужденно сфолил, попав ему по лицу и получив за это желтую карточку.
15-я минута. Педри из-за штрафной решил пробить, но получилось несильно и почти в руки вратарю.
14-я минута. По-прежнему ни одного стоящего удара по воротам нет в матче. Испанцы столкнулись с серьезной обороной.
12-я минута. Оярсабаль открывался под подачу на дальнюю штангу, защитник ему помешал пробить, и оба они в итоге влетели в ворота вместо мяча, не удержавшись после единоборства.
9-я минута. Льоренте не дал сопернику убежать в контратаку, и сразу же по стадиону раздался гул недовольства африканских болельщиков.
7-я минута. Ленини получил пас на левом фланге атаки, но выполнить подачу ему не дали.
6-я минута. Почти все время мяч у испанцев пока что, хотя соперник пытается обозначать прессинг.
3-я минута. Испанцы пока совершенно никуда не спешат, в спокойном темпе контролируют мяч.
Первый тайм
1-я минута. Матч начался! Испанцы в красной форме сегодня, а футболисты Кабо-Верде — в белой.
Состав сборной Испании
Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родриго, Фабиан Руис, Педри, Ферран, Гави, Оярсабаль.
Запасные: Ж. Гарсия, Райя, Муньос, Баэна, Э. Гарсия, Гримальдо, Иглесиас, Ямаль, Мерино, Ольмо, Пино, Порро, Пубиль, Субименди, Уильямс.
Состав сборной Кабо-Верде
Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопеш, Боржеш, Лопес Кабрал, Дуарте, Ленини, Мендеш, Кабрал, Монтейру, Ливраменту.
Запасные: Беншимол, Жоау Паулу, Пина, Пирес, Роса, В. Семеду, И. Семеду, Стопира, Варела, Арканжо, Да Кошта, Дос Сантос, Дуарте, Коста, Родригес.
Кто не сыграет в матче Испания — Кабо-Верде
У испанцев под вопросом участие в игре Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля. Первый был травмирован уже давно, но к старту ЧМ-2026 он вроде бы восстановился. Правда, не факт, что он сможет сыграть в первом же матче. А Оярсабаль получил повреждение в товарищеской встрече с Перу.
В составе сборной Кабо-Верде потерь нет, все игроки здоровы и готовы выйти на поле.
Личные встречи Испания — Кабо-Верде
Предстоящий матч станет первым очным поединком между этими командами — ранее Испания и Кабо-Верде друг с другом никогда не играли. Перед ЧМ-2026 обе сборные провели по 2 товарищеских матча. Испания сыграла вничью с Ираком (1:1) и обыграла Перу (3:1), а Кабо-Верде одержала две крупные победы со счетом 3:0 — над Сербией и Бермудскими островами.
Испания и Кабо-Верде: путь на ЧМ
В отборе к ЧМ-2026 Испания уверенно заняла первое место в группе Е, где ее соперниками были Болгария, Турция и Грузия. Испанцы одержали 5 побед в 6 матчах и один раз сыграли вничью.
Кабо-Верде в своей отборочной группе сумела опередить Камерун, Ливию, Анголу, Маврикий и Эсватини. В 10 турах сборная Кабо-Верде набрала 23 очка.
Где смотреть трансляцию матча Испания — Кабо-Верде
Матч Испания — Кабо-Верде в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 18.40. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Испания — Кабо-Верде
Матч сборных Испании и Кабо-Верде состоится в понедельник, 15 июня, в Атланте, на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум». Начало игры — в 19.00.
В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Н состоится матч между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра пройдет в США на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте. Она начнется в 19.00 по московскому времени.
Сборная Испании является действующим чемпионом Европы, но на ЧМ у нее в последнее время не складывается. После победы на ЧМ-2010 испанцы ни разу не дошли даже до четвертьфинала, выбывая на более ранних стадиях. На турнире в Северной Америке «красная фурия» настроена решительно и считается одним из главных фаворитов.
Кабо-Верде — один из четырех дебютантов на ЧМ-2026. Островное государство на западе Африки впервые будет играть на чемпионате мира. В этой сборной есть два представителя РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона».
«СЭ» будет подробно следить за матчем Испания — Кабо-Верде. Присоединяйтесь!