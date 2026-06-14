Испания и Кабо-Верде сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Н состоится матч между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра пройдет в США на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте. Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Сборная Испании является действующим чемпионом Европы, но на ЧМ у нее в последнее время не складывается. После победы на ЧМ-2010 испанцы ни разу не дошли даже до четвертьфинала, выбывая на более ранних стадиях. На турнире в Северной Америке «красная фурия» настроена решительно и считается одним из главных фаворитов.

Кабо-Верде — один из четырех дебютантов на ЧМ-2026. Островное государство на западе Африки впервые будет играть на чемпионате мира. В этой сборной есть два представителя РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона».

«СЭ» будет подробно следить за матчем Испания — Кабо-Верде. Присоединяйтесь!