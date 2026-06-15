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15 июня, 11:41

Мбаппе: «Я должен прибавить в игре в обороне. Это начнется на ЧМ-2026»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признал, что ему необходимо улучшить свою игру в обороне и прессинге.

Ранее в СМИ появлялась информация, что партнер Мбаппе по сборной Усман Дембеле попросил его больше отрабатывать в защите на ЧМ-2026.

«Я должен прибавить в игре в обороне. Это важно для команды, и я должен это сделать. Это начнется на этом чемпионате мира, потому что мы хотим его выиграть», — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

Сборная Франции на ЧМ-2026 сыграет в группе I. Команда Дидье Дешама в группе встретится с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.

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