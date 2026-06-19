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Сегодня, 18:32

Президент Аргентины Милей вступился за Месси после ложной новости о смерти отца футболиста

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на ложную новость о смерти отца нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси.

Ранее ведущая Флоренсия Пенья в программе El Show del Verano на телеканале Luzu TV заявила, что отец футболиста Хорхе Месси скончался. Ее уволили из-за ложной информации, а сама ведущая извинилась за ошибку и сказала, что ей стыдно за случившееся.

«Чудовищные и бессовестные заявления Флоренсии Пеньи на одном из стриминговых каналов, которые были бы чудовищными даже в том случае, если бы информация оказалась правдивой, поскольку касаются частной жизни гражданина, напоминают нам об безнаказанности, с которой некоторые люди полагают, что могут действовать только потому, что у них в руках микрофон или перо», — написал Милей в соцсетях.

17 июня появилась информация о том, что слезы Месси после первого гола в матче чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0) могли быть связаны с ухудшением состояния здоровья 67-летнего отца игрока. Позднее семья Месси подтвердила, что Хорхе Месси переживает проблемы со здоровьем и находится под наблюдением врачей. Однако сообщалось, что отец футболиста восстанавливается, и его состояние улучшается.

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