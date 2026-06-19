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В Аргентине ведущую уволили из-за ложной информации о смерти отца Месси

Руслан Минаев

Ведущую Флоренсию Пенью уволили со стримингового канала из-за ложной информации о смерти отца форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

В программе El Show del Verano на телеканале Luzu TV Пенья сказала зрителям: «Я не хочу сообщать плохие новости, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира ему придется уехать».

18 июня Пенья опубликовала заявление, в котором извинилась за ошибку и сказала, что ей стыдно за случившееся.

«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в эфире. Наш канал считает неприемлемым распространение конфиденциальной информации без надлежащей предварительной проверки.

По этой причине руководство приняло решение уволить всех виновных, Флоренсия Пенья покинет свой пост. Мы подтверждаем нашу приверженность ответственной, уважительной и строгой коммуникации», — цитирует Infobae заявление владельца канала Николаса Оккиато.

Лионель Месси.Семья Месси выступила с заявлением: отец футболиста испытывает проблемы со здоровьем

Ранее семья Месси выступила с заявлением по поводу состояния здоровья отца футболиста Хорхе Месси.

17 июня появилась информация о том, что слезы Месси после первого гола в матче ЧМ-2026 против Алжира (3:0) могли быть связаны с тем, что 67-летний отец игрока испытывает проблемы со здоровьем. При этом информация о характере заболевания Месси-старшего не уточнялась.

Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына.

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Лионель Месси

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