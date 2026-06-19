Ямаль — о готовности к матчу с Саудовской Аравией: «Могу играть столько минут, сколько захочет тренер»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о своей готовности к матчу группового турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии.

Игра пройдет 21 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Нахожусь в процессе адаптации, сейчас не время играть весь матч, но могу играть столько минут, сколько захочет тренер. Очевидно, мы должны победить, потому что мы в числе фаворитов. Хочу быть на поле. В конце концов, даже если знаешь, что не можешь играть все 90 минут, всегда хочешь быть на поле, чтобы помочь команде», — цитирует Ямаля RTVE.

В конце сезона-2025/26 Ямаль повредил заднюю поверхность бедра. В первом матче сборной Испании на ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде (0:0) 18-летний футболист вышел на поле на 71-й минуте.