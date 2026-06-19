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Сегодня, 20:45

Пулишич не сыграет в матче чемпионата мира между США и Австралией

Алина Савинова
Кристиан Пулишич.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы сборных США и Австралии на матч группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич не сыграет в этом матче. Как сообщил главный тренер Маурисио Почеттино в эфире FOX Sports, футболист получил травму икроножной мышцы.

Сборная США: Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Адамс, Тиллман, Пепи, Маккенни, Дест, Балоган.

Сборная Австралии: Бич, Бос, Бургесс, Суттар, Чиркати, Итальяно, Велупиллэй, Окон-Энгстлер, О'Нилл, Лекки, Туре.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча США — Австралия.

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Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
Австралия

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