Сборные Бразилии и Гаити сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.30 по московскому времени. Матч Бразилия — Гаити можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.

20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C, где также играют сборные Шотландии и Марокко.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

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