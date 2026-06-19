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Сегодня, 20:30

Бразилия — Гаити: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Бразилия и Гаити сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Бразилии.
Фото Global Look Press

Сборные Бразилии и Гаити сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.30 по московскому времени. Матч Бразилия — Гаити можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Бразилия
Гаити

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C, где также играют сборные Шотландии и Марокко.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Гаити по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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